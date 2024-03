Tanti tifosi si chiedono oggi quando escono i biglietti di Inter-Torino, match che potrebbe dire tanto sulla corsa scudetto dei nerazzurri, visto che è meno scontato di quanto si pensi che la squadra di Inzaghi possa festeggiare il ventesimo scudetto una settimana prima, in occasione del derby che si giocherà di lunedì. Turno importante quello, anche perché in quel fine settimana si giocherà anche il match tra Juventus e Milan, come abbiamo anticipato non molto tempo fa sul nostro magazine. Dunque, in caso di vittoria per l’Inter, per forza di cose la squadra guadagnerà punti quantomeno su una delle due rivali scudetto.

Capiamo quando escono i biglietti di Inter-Torino: le più recenti previsioni sull’uscita dei ticket

Allo stato attuale, non è facile dire quando escono i biglietti di Inter-Torino, ma è possibile quantomeno sbilanciarsi sulle previsioni relative all’uscita dei ticket per un evento che, con ogni probabilità, farà registrare l’ennesimo sold out di questa stagione. Il vero problema di questa partita, prevista nel fine settimana del 28 aprile, consiste nel fatto che la data e l’orario del match saranno informazioni note solo a partire dal 19 aprile. Insomma, dovremo metterci alle spalle i quarti di finale delle coppe europee per saperne di più sotto questo punto di vista. Un bel problema per chi dovrà organizzare tutti gli spostamenti del caso.

Per quanto riguarda la vera e propria uscita dei biglietti di Inter-Torino, ci sono buone probabilità che la situazione si possa sbloccare solo la prossima settimana, subito dopo la partita tra Inter ed Empoli. Insomma, il club evidentemente non vuole mettere troppa carne a cuocere e, con una situazione di classifica più chiara, è possibile che la prevendita possa viaggiare a ritmi più alti.

Insomma, ancora un po’ di pazienza e capiremo qualcosa di più sulla vendita dei biglietti di Inter-Torino per i tifosi.

