Se state pensando di acquistare un nuovo iPhone, sicuramente non si può lasciare in secondo piano l’offerta odierna di Amazon per quanto riguarda l’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Parliamo dell’ultimo top di gamma ideato dall’azienda di Cupertino e che può essere acquistato già ad un prezzo scontato sul famoso sito di e-commerce. Approfondendo l’offerta odierna si può notare come sia stato applicato uno sconto del 18% sul prezzo da listino di 979 euro, arrivando quindi alla cifra attuale di 799,90 euro. Un bel risparmio che sicuramente potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso sul da farsi.

Ricomincia a fare la voce grossa l’iPhone 15 su Amazon: aggiornamenti sul prezzo in discesa oggi

Si torna, in sostanza, ai livelli descritti a fine febbraio sul nostro sito. C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 15 arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto positivo è senza dubbio la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

A volte è complicato acquistare un iPhone proprio perché i prezzi sono troppo elevati, ma il pagamento a rate può agevolare chi ha maggiori difficoltà. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come questo iPhone 15 sia dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14. Lato hardware spicca il potente processore A16 Bionic che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate.

Il comparto fotografico è invece alimentato dal sensore principale da 48 megapixel con teleobiettivo 2 che permette di scattare foto ad altissima risoluzione. Non manca il nuovo connettore USB-C che permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per l’iPhone 15. Infine spazio alla connettività 5G.