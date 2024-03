Giornata importante, quella che stiamo vivendo oggi coi Samsung Galaxy S22. In tanti si sono posti domande sulle tempistiche relative all’arrivo sulla scena dell’aggiornamento di marzo, senza però dimenticare il discorso riguardante One UI 6.1. Proviamo dunque a fare il punto della situazione, alla luce di quanto vi abbiamo riportato il mese scorso con il precedente upgrade. In effetti, ci sono degli elementi di continuità rispetto al pacchetto software di febbraio, stando almeno alle informazioni preliminari che ho avuto modo di raccogliere in mattinata per il pubblico italiano.

Focus sul nuovo aggiornamento di marzo sui Samsung Galaxy S22: la situazione in vista di One UI 6.1

Come stanno le cose? Sostanzialmente, l’avvio della distribuzione del nuovo aggiornameno di marzo sui Samsung Galaxy S22 negli Stati Uniti ci dice che l’impegno da parte dei tecnici è costante, senza lasciare nulla al caso. Nessuna omissione rispetto al medesimo firmware che negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di toccare con mano attraverso altri smartphone. Dunque, sarà importante procedere immediatamente con la sua installazione, appena disponibile anche in Italia e nel resto d’Europa. Solo così potremo limitare i rischi connessi alle vulnerabilità archiviate dal recente rilascio.

Resta da capire, poi, quale sia la prospettive su One UI 6.1 per tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S22. In particolare, la fonte evidenzia che nei prossimi mesi ci sarà effettivamente il rollout della nuova interfaccia anche per i modelli che sono stati lanciati sul mercato due anni fa. Tuttavia, questo aggiornamento non includerà funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che hanno debuttato con la serie dei Samsung Galaxy S24.

Dunque, opportuno mettere in chiaro le cose per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S22, come evidenziato da SamMobile in queste ore.