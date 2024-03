Emergono in modo abbastanza improvviso un paio di problemi tutto sommato inaspettati per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S24 in queste settimane, alla luce di alcune segnalazioni che per forza di cose dobbiamo tenere in considerazione oggi 19 marzo qui in Italia. Se da un lato iniziano ad essere allettanti le varie offerte che risultano disponibili sul web per i top di gamma Android 2024, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni sul nostro magazine, al contempo non dobbiamo mai dimenticare che dietro l’angolo ci siano sempre delle potenziali anomalie dal punto di vista software.

Spuntano almeno due problemi improvvisi per il Samsung Galaxy S24 a marzo: le ultime segnalazioni

Fisiologicamente, stiamo andando in questa direzione stamane, anche se per il momento non possiamo considerarli come bug ufficiali dei Samsung Galaxy S24. Secondo quanto riportato da SamMobile, all’enorme evoluzione garantita da questa serie in termini di schermi più luminosi, processori più veloci, durata della batteria migliorata e funzionalità AI, dobbiamo contrapporre anche qualche criticità. E così, da alcune ore a questa parte si parla con insistenza di anomalie che potrebbero condizionare negativamente l’esperienza di utilizzo del pubblico.

Provando a scendere in dettagli, trapela che a detta di alcuni utenti ci sarebbero problemi con la funzione Face Unlock ed il mirroring dello schermo basato su Miracast. Particolarmente delicata la questione relativa a Face Unlock, visto che secondo alcuni utenti il Samsung Galaxy S24 non sarebbe in grado di rilevare il proprio volto in condizioni di scarsa illuminazione. Allo stesso tempo, però, quando si apre l’app della fotocamera, è possibile vedersi nella fotocamera utilizzando la fotocamera frontale. Anche dopo aver effettuato la nuova registrazione del volto, il problema persiste.

Il bug del mirroring si riscontra coi televisori utilizzando Miracast tramite il Samsung Galaxy S24. Si attendo repliche dalla Corea.