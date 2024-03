La settimana appena iniziata si contraddistingue già per un’ottima offerta con protagonista il Samsung Galaxy S24. Lanciato solo a gennaio scorso, il modello top di gamma di quest’anno (nella sua versione standard) è già abbastanza distante dal suo valore di listino con il quale è stato presentato circa due mesi fa. In effetti, il costo di partenza del telefono è stato appena ribassato e sarà un vero affare approfittarne.

Il Samsung Galaxy S24 su Amazon costa ora solo 790 euro e la promozione è ancora più interessante perché investe l’esemplare con 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna (e non dunque la variante da 128 GB). Il costo di listino di questo telefono sarebbe pari a 989 euro e dunque il risparmio garantito è di ben 200 euro.

Il telefono di punta Samsung oggetto del forte sconto arriverà anche in tempi brevi a destinazione. Comprandolo in queste ore, il pacco dovrebbe giungere dal 21 febbraio e dunque da questo giovedì. Questa vendita non rientra nell’abbonamento Prime, dunque andranno solo calcolati ulteriori 10 euro di costi di spedizione. Occhio tuttavia alla disponibilità dello smartphone top di gamma a queste speciali condizioni. Le scorte sono molto limitate e chi non vorrà perdersi il forte risparmio non dovrà tergiversare molto nella sua scelta.

Il nuovo Samsung Galaxy S24 riunisce in sé una scheda tecnica hardware di tutto rispetto ma soprattutto tante funzionalità software innovative garantite grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale. In particolar modo, infatti, l’esperienza Galaxy AI consente (ad esempio) di ottenere traduzioni simultanee in conversazioni con persone che parlano lingue diverse, opzioni come “Cicle to Search”, trascrizioni di riunioni e dialoghi così come strumenti di editing fotografico automatici davvero rilevanti. Tra le altre cose poi, il telefono avrà a disposizione ben 7 anni di aggiornamenti software garantiti tra major update e patch di sicurezza mensili.

Samsung GALAXY S24 SM-S921BZKGEUB Type: Smartphone

2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2

