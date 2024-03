Occorre soffermarsi nuovamente sul tema degli anticipi di Serie A con posticipi di aprile 2024, visto che potrebbe registrarsi anche un taglio dei tempi oggi, rispetto a quanto trapelato tramite la Lega nelle scorse settimane. Ufficialmente, infatti, la data per saperne qualocosa di più dovrebbe essere quella del 19 marzo. Un bel problema per chi deve organizzare le trasferte di aprile affinché sia possibile seguire la propria squadra, ma la tempistica minima per poter definire il tutto è fissata proprio ad oggi, in concomitanza del sorteggio per i quarti di finale delle coppe europee.

Cosa sappiamo su anticipi di Serie A con posticipi di aprile 2024: attenzione al potenziale taglio dei tempi oggi

Rispetto a quanto riportato circa una settimana fa, oggi potrebbe configurarsi uno scenario differente per tutti coloro che vogliono vederci chiaro sotto questo punto di vista. Attenzione, dunque, perché l’uscita di anticipi di Serie A con posticipi di aprile 2024 potrebbe andare incontro a variazioni, proprio per venire incontro alle esigenze di tanti italiani e delle stesse società. A questo aggiungiamo il fatto che, la mancata qualificazione di squadre italiane ai quarti di finale di Champions League potrebbe facilitare non poco il compito di chi è chiamato a studiare i calendari per le prossime giornate di campionato.

Insomma, tutto in divenire, con la sensazione che qualcosa potrebbe muoversi addirittura già nel tardo pomeriggio di oggi, 15 marzo, o al più nella giornata di lunedì. Non ci sono particolari ragione per attendere la data limite del 19 marzo, ma è chiaro che quelle emerse in queste ore siano più sensazioni che certezze. Questione da monitorare, sperando ovviamente che possano arrivare comunicazioni ufficiali dalla Lega prima di questo fine settimana.

Vi faremo sapere in caso di aggiornamenti a proposito di anticipi di Serie A con posticipi di aprile 2024.

