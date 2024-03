Occorre attendere un po’ per i biglietti di Monza-Napoli, considerando il fatto che l’iscrizione dei campioni d’Italia alla corsa per la conquista di un posto in Champions League ha fatto inevitabilmente crescere le aspettative dei tifosi. Dunque, in vista delle prime partite successive alla sosta di marzo, è altamente probabile che ci sia grosso seguito per Osimhen e compagni, a prescindere dal fatto che si giochi in casa o in trasferta. Qualora i campioni d’Italia in carica dovessero battere l’Atalanta in casa, poi, il match successivo diventerà ancora più delicato per i tifosi azzurri.

Cosa sappiamo in vista dell’uscita per i biglietti di Monza-Napoli in programma dopo la sosta

Discorso simile rispetto a quello che abbiamo fatto per la Roma, anche se i ragazzi di De Rossi hanno cominciato da tempo a macinare vittorie in campionato. Non è un caso che in tanti stiano aspettando notizie per la partita che i giallorossi disputeranno sul campo del Lecce tra due settimane, come vi abbiamo riportato tramite un altro articolo. Per quanto riguarda i biglietti di Monza-Napoli, occorre armarsi di tanta pazienza, alla luce dell’approccio solitamente utilizzato dal club ospitante in merito alla commercializzazione dei ticket.

Nello specifico, il Monza è solito muoversi molto a ridosso degli eventi, soprattutto se le decisioni di marketing della società vengono confrontate con le altre diciannove di Serie A. Insomma, allo stato attuale è possibile che possano emergere delle novità sotto questo punto di vista solo la prossima settimana, o comunque dopo la pubblicazione di anticipi e posticipi di Serie A, con appuntamento fissato nelle prossime 24-48 per i tifosi. In ogni caso, si otterranno aggiornamenti direttamente dal sito della compagine brianzola a stretto giro.

Dunque, ancora un po’ di pazienza e ne sapremo di più sui biglietti di Monza-Napoli, verso la partita di aprile.

Continua a leggere su optimagazine.com