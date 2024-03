Occorre un primo chiarimento per tutti coloro che sono alla ricerca dei biglietti di Lecce-Roma, in vista della trasferta per la squadra di De Rossi in programma nel weekend di Pasqua. La sfida rientra tra i posticipi, motivo per il quale si giocherà subito dopo la sosta, ma solo a Pasquetta. Dunque, la Lega ha deciso diversamente rispetto alla partita tra Fiorentina e Milan, che abbiamo analizzato nei giorni scorsi con un altro articolo. A tal proposito, il presupposto dal quale partire è che ad oggi 14 marzo non ci siano ancora comunicazioni ufficiali da parte del club salentino per la gestione dell’evento.

Sta aumentando l’attesa per l’uscita dei biglietti di Lecce-Roma a Pasquetta: cosa sappiamo per ora

In quale direzione stiamo andando e cosa è lecito aspettarsi nei prossimi giorni? Alla luce dell’imminente sosta per il campionato italiano, ci sono ottime probabilità che la compagine pugliese dirami comunicazioni chiare e definitive sui ticket solo nello scorcio iniziale della prossima settimana. Dunque, possibile che si muova qualcosa già nella giornata di lunedì per i biglietti di Lecce-Roma, in attesa di capire se ci saranno disposizioni che andranno a limitare la diffusione degli stessi per coloro che intendono seguire la squadra capitolina in terra salentina.

Dunque, ancora pochi giorni e sapremo come verrà gestita la vendita dei biglietti di Lecce-Roma, con un chiaro riferimento soprattutto al settore ospiti. I risultati raggiunti dalla squadra nelle ultime settimane, soprattutto dopo il cambio della guida tecnica, per forza di cose ha fatto crescere l’entusiasmo e la voglia di seguire questo gruppo anche lontano dallo Stadio Olimpico. Tuttavia, è probabile che al Via del Mare ci si ritroverà al cospetto di un ambiente caldo, visto che l’avversario è in piena lotta salvezza.

Entro una settimana, comunque, al 99% tutti potranno acquistare biglietti di Lecce-Roma, a prescindere dalla squadra tifata.

Continua a leggere su optimagazine.com