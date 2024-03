Un quesito molto diffuso in questa prima parte di mese è perché WhatsApp salva due volte le foto su iPhone. In pratica, a tanti utenti accade quanto segue: nel momento in cui è impostato il salvataggio automatico delle immagini condivise in chat nella galleria del melafonino, queste ultime non appaiono solo una volta (come è normale che sia) ma ben 2 volte. Il risultato ovvio è che la specifica cartella che contiene i file si riempie inutilmente e la conseguente esperienza di navigazione è più che mai fastidiosa.

La prima cosa da fare è capire proprio il perché WhatsApp salva due volte le foto su iPhone, dunque quali sono le cause possibili del problema. In molti lamentano il fatto che il bug sia comparso soprattutto dopo l’aggiornamento iOS 17.4 della scorsa settimana, rilasciato da Apple. In realtà pero, le prime segnalazioni dell’anomalia sono antecedenti. Il maggiore colpevole dello strano e fastidioso errore sembrerebbe essere piuttosto l’ultima versione del servizio di messaggistica presente sull’App Store Apple e siglato come il 24.4.79. Quest’ultimo è stato reso disponibile lo scorso 1 marzo e dunque la sua comparsa combacia esattamente con i problemi in corso.

Per risolvere definitivamente il problema, sarà di certo necessario l’intervento degli sviluppatori di Meta per proporre una nuova versione del servizio di messaggistica. In attesa che una versione specifica sia a presente sull’App Store Apple, solo un rimedio momentaneo sarebbe quello di disattivare il salvataggio automatico dei contenuti in galleria. In questo modo, non si avranno i fastidiosi doppioni in cartella ma neanche una loro unica copia. I tempi di un più che probabile ritorno alla normalità non sono ipotizzabili: magari sarà necessario che i tecnici di WhatsApp si interfaccino con la stessa Apple e i controlli incrociati potrebbero dunque non essere proprio immediati.

