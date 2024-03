L’ultimo top di gamma di stampo Samsung è approdato sul mercato da circa un mese, ma può essere già acquistato ad un prezzo più vantaggioso su Amazon. In queste ultime ore infatti abbiano notato come il Samsung Galaxy S24, nella variante nera da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, si ritrovi ad una cifra già più bassa e che vale la pena prendere in considerazione. L’offerta risulta essere molto allettante e non è un caso di come le scorte a disposizione siano ormai per terminare.

Tutti i dettagli del caso sul taglio al prezzo del Samsung Galaxy S24 su Amazon oggi in Italia

Del resto, le vendite vanno alla grande, come osservato nei giorni scorsi. Il consiglio è di accelerare i tempi d’acquisto per avere tra le mani questo Samsung Galaxy S24. Approfondendo quello che propone il famoso sito di e-commerce, ecco che quest’ultimo top di gamma di casa Samsung può essere vostro alla cifra di 740 euro. Un prezzo decisamente più basso rispetto a quando è approdato sul mercato e per questo vale sicuramente la pena farci un pensierino. Tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di potersi avvicinare a questo tipo di acquisto.

A questo punto è interessante rinfrescarvi la memoria sulle specifiche tecniche che alimentano questo Samsung Galaxy S24. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre lato hardware spicca il processore Exynos 2400 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso troviamo 128GB di memoria interna.

Per quanto concerne il comparto fotografico di questo Samsung Galaxy S24, spazio al triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. La fotocamera anteriore è invece da 12 megapixel. C’è la certificazione IP68 per questo Samsung Galaxy S24, quindi è resistente all’acqua ed alla polvere. Infine la batteria è da 4000 mAh, ricarica veloce, 25W cablata, wireless 15W, Wireless PowerShare.

