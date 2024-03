Ci sono alcuni dati particolarmente interessanti che possiamo prendere in considerazione oggi, a proposito dell’impatto avuto sul mercato dai Samsung Galaxy S24 Plus e dagli altri device che fanno parte di questa famiglia. Già, perché se da un lato è vero che è stata tutta la serie a fare meglio in termini di vendite rispetto a quanto registrato un anno fa di questi tempi coi Samsung Galaxy S23, come abbiamo avuto modo di evidenziare alcuni giorni fa con un altro articolo, al contempo bisogna analizzare i suddetti dati più nello specifico. Vediamo, dunque, cosa stia facendo realmente la differenza fino a questo momento.

Al momento è il Samsung Galaxy S24 Plus a fare la differenza rispetto alle vendite dei Galaxy S23

La novità emersa oggi, un po’ a sorpresa, riguarda proprio il fatto che sarebbe stato il Samsung Galaxy S24 Plus a fare la differenza rispetto ai Galaxy S23. Per tradurre i dati emersi oggi in qualcosa di più concreto, è sufficiente considerare che, rispetto alla crescita da una serie all’altra, con valore che si assesta attorno all’8% complessivo, nello stesso periodo di tre settimane, le vendite del Galaxy S24+ a quanto pare sono state superiori del 53% rispetto al Galaxy S23+. Un trend di mercato impressionante, utile per farsi un’idea più precisa su quanto stia attirando l’attenzione il singolo dispositivo.

Altro dato molto chiaro, poi, in merito alla pesantezza della variante Plus passando da una serie all’altra, sta nel fatto che il recente Samsung Galaxy S24 Plus rappresenta il 21% delle vendite complessive della serie Galaxy S24. Un valore non di poco conto, soprattuto se pensiamo che nel 2023, proprio in questi giorni, veniva a galla che non si andasse oltre il 15% con il Samsung Galaxy S23 Plus, in relazione a tutte le vendite della serie Galaxy S23.

Dunque, abbiamo un indiziato preciso sui meriti dei passi in avanti fatti dal produttore coreano, con un chiaro riferimento al Samsung Galaxy S24 Plus.

