Ci sono alcune indicazioni particolarmente interessanti che arrivano oggi dal mondo dei Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che il produttore coreano un po’ in ritardo ha avviato la distribuzione del nuovo aggiornamento di febbraio. La svolta, più in particolare, riguarda il mercato europeo, motivo per il quale entro questo fine settimana (se non addirittura in giornata) avremo la possibilità di toccarlo con mano anche in Italia. Dunque, per il momento possiamo prendere un attimo le distanze dalle varie offerte che si susseguono sul web per questa serie, come abbiamo osservato negli ultimi giorni, in modo da concentrarci su altri aspetti.

Cosa possiamo aspettarci dal nuovo aggiornamento di febbraio per i Samsung Galaxy S22 in Europa

Provando a scendere in dettagli, ci sono effettivamente dei presupposti dai quali possiamo partire parlando della patch in questione. In particolare, sembrerebbe che l’aggiornamento sia in arrivo con la versione firmware S90xBXXS7DXAC, andando ad includere il nuovo upgrade concepito per la sicurezza a febbraio 2024. Per farvela breve, il pacchetto software intende risolvere 72 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella precedente versione che è stata distribuita a gennaio. Insomma, niente di rivoluzionario, stando a quanto riportato fino a questo momento da SamMobile.

Quanto emerso finora, dunque, conferma quello che vi diciamo da giorni ed il discorso deve essere esteso per forza di cose anche al Samsung Galaxy S22. Quello trapelato finora non è altro che un piccolo aggiornamento, motivo per il quale non possiamo aspettarci che possa essere in grado di portare nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni.

Staremo a vedere nel corso delle prossime settimane se gli effetti del nuovo aggiornamento di febbraio si riveleranno più interessanti del previsto. A partire proprio dai Samsung Galaxy S22 al centro di un approfondimento oggi. Fateci sapere quali sono le vostre impressioni.

