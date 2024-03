C’è incertezza, soprattutto sui social, per quanto riguada la data di uscita di anticipi e posticipi in Serie A, con un chiaro riferimento ai match in programma ad aprile. Come abbiamo evidenziato in occasione dei nostri ultimi approfondimenti a tema, stando anche a quanto precisato a febbraio sul magazine, la Lega ha le mani legate. I tempi di attesa non dipendono dalla burocrazia o dalla volontà di non consentire ai tifosi di organizzare spostamenti e trasferte. Tutto dipende dal percorso delle sei squadre italiane che ad oggi sono ancora in lizza nelle varie competizioni europee.

Indicazioni ufficiali su uscita di anticipi e posticipi in Serie A verso le partite in programma ad aprile 2024

Il fatto stesso che le cose stiano andando bene in Europa League e Conference League, aspettando ovviamente i verdetti spagnoli per Napoli ed Inter la prossima settimana, rende tutto più incerto. Per farvela breve, fino a venerdì prossimo non sapremo quali squadre avranno la necessità di anticipare o posticipare le proprie gare in programma nei weekend di aprile a causa degli impegni europei. Ufficialmente, ad inizio stagione la Lega fece sapere che queste informazioni sarebbero state diramate il 19 marzo 2024, dunque dopo il turno di campionato che culminerà con il match di San Siro tra Inter e Napoli. Prima di imbatterci nella sosta.

Non sono esclusi colpi di coda che potrebbero indurre chi di dovere ad ufficializzare decisioni prima di quel martedì, anche se ad oggi appare complicato che si possa modificare la data in cui verranno resi noti orari e date per anticipi e posticipi di Serie A. Vi ricordo che il discorso di oggi riguarda i turni che vanno dalla 31esima alla 33esima giornata.

Staremo a vedere se ci saranno o meno segnali su anticipi e posticipi di Serie A per le partite di aprile già nel corso del prossimo fine settimana.

