C’era grande attesa per i primi riscontri dal mercato a proposito dell’impatto avuto dal Samsung Galaxy S24 nel mondo mobile. L’arrivo sulla scena di dispositivi fortemente incentrati sull’intelligenza artificiale, infatti, ha creato enormi aspettative, al punto che gli esperti di settore sono sempre stati curiosi di attendere i primi raffronti rispetto a quanto registrato un anno fa di questi tempi con il Samsung Galaxy S23. Vediamo come stanno le cose, aspettando di capire se la situazione si possa sbloccare una volta per tutte in termini di prezzo anche qui in Italia, considerando che in tanti chiedono sconti più aggressivi ai vari rivenditori.

Stiamo assistendo al sorpasso del Samsung Galaxy S24 rispetto alle vendite registrate un anno fa con il Galaxy S23

Questione prezzo da monitorare, dunque, anche se va detto che stanno arrivando tramite Amazon le prime offerte apprezzabili per i Samsung Galaxy S24, come abbiamo avuto modo di osservare lo scorso fine settimana. Proviamo a capire in quale direzione stiano andando i i numeri emersi in queste ore, anche perché il Samsung Galaxy S23 non è andato assolutamente male negli ultimi dodici mesi dal punto di vista della commercializzazione, soprattutto in determinate aree.

Stando al rapporto condiviso oggi da Yonhap News, pare che su scala globale il Samsung Galaxy S24 abbia fatto registrare l’8% di vendite in più rispetto al suo predecessore, a parità di giorni in commercio. Scendendo maggiormente in dettagli, emerge che in Corea del Sud le vendite del Galaxy S24 siano migliorate addirittura del 22% rispetto al Galaxy S23. Un discorso a parte per l’Europa occidentale, con un chiaro riferimento soprattutto a Paesi come Francia, Germania e Regno Unito, dove il Galaxy S24 ha venduto il 28% in più.

In attesa di dati specifici sull’Italia, dunque, sono sentenze molto interessanti quelle che emergono fino a questo momento per il Samsung Galaxy S24.

