Dando un’occhiata alle offerte presenti sul web che riguardano il mondo Apple, ecco che come sempre su Amazon ritroviamo degli sconti molto interessanti per il settore iPhone e quest’oggi spicca il prezzo conveniente per l’iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna. Il top di gamma di ultima generazione di stampo Apple può contare infatti su uno sconto del 18% che è stato applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 979 euro.

Si riaffaccia l’iPhone 15 a prezzo interessante su Amazon a fine febbraio: i dettagli dell’offerta

Si torna, pertanto, ai livelli citati pochi giorni fa. Ciò significa che quest’oggi si può avere tra le mani questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna alla cifra scontata di 799 euro. Un bel risparmio, visto che stiamo anche parlando proprio dell’ultimo flagship ideato dall’azienda di Cupertino, è l’occasione giusta per acquistarlo. C’è disponibilità immediata e nel giro di qualche giorno questo top di gamma arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Offerta Apple iPhone 15 (128 GB) - Azzurro DYNAMIC ISLAND SU IPHONE 15 – La Dynamic Island ti mostra notifiche...

DESIGN INNOVATIVO – iPhone 15 ha un robusto design realizzato in...

Altro aspetto da non sottovalutare è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno la possibilità di approfittare di quest’offerta di stampo Amazon. Non parliamo di prezzi bassi, nonostante i vari sconti e per questo l’acquisto a rate può essere un’opzione da prendere in considerazione. Per quanto concerne le specifiche tecniche di questo iPhone 15 azzurro da 128GB di memoria interna, si può notare la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici che è fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto quello di iPhone 14.

Non manca la Dynamic Island che mostra notifiche in tempo reale, in modo da non perdere assolutamente nulla. Spicca la presenza di un processore A16 Bionic, potentissimo, che permette funzioni evolute come la fotografia computazionale, le transizioni fluide della Dynamic Island, e la modalità “Isolamento vocale” per le chiamate. Lato fotografico, questo iPhone 15, può contare su un sensore principale da 48MP e teleobiettivo 2x che scatta foto ad altissima risoluzione.