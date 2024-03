Necessario fare molta attenzione ai problemi con rete Tiscali oggi 13 marzo, considerando alcune segnalazioni che potrebbero creare disagi a coloro che hanno deciso di dare fiducia a questo marchio. Una situazione sulla carta diversa rispetto a quella che abbiamo trattato non molto tempo fa sul nostro sito, quando l’anomalia si è concentrata soprattutto sul mondo mail, anche se in situazioni simili non dobbiamo dare nulla per scontato. Pur essendo più isolate, infatti, abbiamo segnalazioni anche da parte di coloro che faticano ad accedere alla propria casella di posta elettronica.

Trapelano problemi con rete Tiscali oggi 13 marzo: attenzione anche alla mail che non funziona per alcuni utenti

Dunque, se da un lato stanno venendo a galla problemi con rete Tiscali oggi 13 marzo, al contempo è fondamentale tenere gli occhi aperti anche con il discorso mail. Tutto può essere monitorato attraverso Down Detector, secondo le indicazioni che vengono fornite in tempo reale dai soliti strumenti web, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff che potrebbero fare chiarezza sull’accaduto. Inutile dire che lo scenario potrebbe cambiare da un momento all’altro per il pubblico.

In mattinata la situazione potrebbe apparire più chiara, anche se occorre precisare da subito che i numeri emersi a proposito dei problemi con Rete Tiscali almeno per ora non siano tali da indurmi a parlare di vero e proprio down. In caso di risposta ufficiale da parte dell’azienda all’interno dei suoi canali social, andremo ovviamente ad aggiornare il nostro articolo di oggi 13 marzo.

A voi come stanno andando le cose? Registrati problemi con rete Tiscali o con il servizio mail? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da poter valutare elementi aggiuntivi di analisi.

Continua a leggere su optimagazine.com