Bisogna fare i conti con ulteriori disservizi questa mattina, considerando il fatto che non funziona Tiscali Mail da alcuni minuti. Si tratta di problemi venuti a galla in fase di login, che a conti fatti non consentono l’accesso alla propria casella di posta elettronica. Una situazione che presenta analogie rispetto a quella che abbiamo preso in esame poco meno di una settimana fa sul nostro magazine, in attesa di eventuali riscontri da parte dello staff per far luce sul disservizio in questione. Proviamo a capire come stiano andando le cose per gli utenti interessati.

Da alcuni minuti non funziona Tiscali Mail: registrati problemi con il login qui in Italia

Sono frammentarie le notizie trapelate finora a proposito dei problemi con la posta elettronica. Sappiamo soltanto che non funziona Tiscali Mail, in quanto gli utenti stanno facendo i conti con un messaggio di errore subito dopo aver inserito le proprie credenziali. Come sempre, si possono ottenere aggiornamenti tempo reale tramite Down Detector, auspicando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile per tutti coloro che non riescono ad inviare o ricevere email.

Insomma, situazione in continuo divenire e che, per forza di cose, dovrà essere monitorata con grande attenzione in giornata per chi ha notato che non funziona Tiscali Mail. Anche voi riscontrate difficoltà in fase di login? Fatecelo sapere con un commento ad inizio articolo, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. Se non altro, perché si tratta di un servizio più diffuso di quanto si possa immaginare in un momento storico del genere.

A voi come vanno le cose? Avete notato anomalie? Fateci sapere se non funziona Tiscali Mail e in quali modalità stiano emergendo anomalie per l’utenza finale.

