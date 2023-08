Quello che ci siamo lasciati alle spalle è stato un weekend decisamente complicato sul fronte dei problemi Tiscali, considerando il fatto che ancora oggi la rete mobile a parte della clientela. La buona notizia consiste nel fatto che, a differenza di quanto riportato nella giornata di sabato, alcuni abbiano fatto presente a partire da ieri sera di assistere ad una graduale ripresa del servizio. Un segnale incoraggiante, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza per comprendere come siano andate le cose di recente. Proviamo dunque ad aggiornare il quadro della situazione dopo il primo report.

Ci sono ancora problemi Tiscali oggi: ad alcuni cliente non funziona la rete mobile oggi 21 agosto

Provando a scendere in dettagli, bisogna tener presente che i problemi Tiscali di oggi risultano in parte rientrati rispetto al trend del fine settimana, ma è altrettanto giusto evidenziare che ad alcuni ancora non funziona la rete mobile. Senza dimenticare il pubblico che nota fasi alterne tra ripresa e nuovi down. Le testimonianze del lunedì mattina vanno esattamente in questa direzione, con esperienze diverse e con la netta sensazione che la situazione stia gradualmente migliorando. Per chi si trova ancora offline, dunque, occorre far presente che nel corso della giornata tutto dovrebbe essere ripristinato.

Certo, il condizionale è d’obbligo in casi simili, ma è altrettanto giusto riportare l’evoluzione degli eventi, come del resto si può notare anche attraverso l’andamento della curva delle segnalazioni su Down Detector. L’anomalia pare ormai sotto controllo, mentre dall’azienda non sono pervenute comunicazioni ufficiali utili per comprendere come siano andate effettivamente le cose per il pubblico. Non è stato un disagio di poche ore, questo è certo.

A voi come vanno le cose? Registrate ancora problemi Tiscali con la rete mobile? Fateci sapere qui di seguito.

Continua a leggere su optimagazine.com