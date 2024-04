La Mail Tiscali non funziona a dovere in questo martedì 23 aprile. Sono molto seri i problemi relativi al servizio di posta elettronica ed è giusto concentrarsi sullo stato dell’arte delle anomalie, anche per comprendere quali potranno essere i futuri risvolti del down corrente.

Il servizio Downdetector ci segnala proprio oggi un’impennata di segnalazioni di problemi per la posta elettronica Tiscali appunto. Le prime anomalie si sono verificate subito dopo le ore 12 e, a dire la verità, dopo un sostanziale picco intorno alle ore 13, si sono ridotte. Ciò non toglie che, almeno al momento di questa pubblicazione, ci sia ancora qualche centinaio di utenti che non riesce a controllare la sua casella: il tutto nonostante i molteplici tentativi.

Possiamo immaginare che se Tiscali mai non funziona proprio in questa giornata, le anomalie sono dovute di certo a problemi tecnici relativi ai server di posta. Non sono presenti feedback ufficiali in relazione agli errori correnti ma possiamo immaginare che siano in corso dei lavori per ripristinare la situazione il prima possibile.

Visto che la mail Tiscali non funziona oggi, in tanti vorranno di certo fare ricorso ai canali di assistenza per lo specifico servizio. In occasione di un precedente gravce down di inizio anno, era stato messo a disposizione un numero WhatsApp di supporto per i clienti. Ebbene, quest’ultimo non è più attivo: gli interessati potranno invece avvalersi di un form di contatto che risponde a questo indirizzo. Nella comunicazione, dovranno essere forniti i dettagli del disservizio subito in questi giorni per ricevere poi il giusto supporto. I tempi di risposta degli operatori dovrebbero essere abbastanza celeri.

Aggiornamento 15:30 – Le anomalie continuano a manifestarsi per la casella di posta e mancano ancora all’appello feedback ufficiali in merito al disservizio.

