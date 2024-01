Niente da fare, ancora oggi 30 gennaio. Ad alcuni utenti non funziona Tiscali Mail da giorni, almeno da venerdì scorso 26 gennaio, quando il servizio di posta elettronica ha subito un down davvero importante. Da allora, per la maggior parte dei proprietari di una casella la situazione è rientrata: restano tuttavia delle anomalie, sembrerebbe pure per una specifica tipologia di iscritti alla piattaforma. Cerchiamo dunque di capire quale sia la situazione effettiva e quali i probabili tempi di ritorno alla normalità.

Il team social del provider ha chiarito, proprio in queste ore, perché non funziona Tiscali Mail ancora per alcuni utenti. Come visibile nello screenshot al termine di questo articolo, per un conclamato problema ai sistemi non è possibile procedere allo sblocco delle mail. Questa situazione sembrerebbe riguardare soprattutto coloro che, in occasione del down della settimana scorsa, avevano provato a cambiare la password del loro account (sperando di accedere alla loro casella). Ebbene, in tanti ancora oggi non riescono a visualizzare una mail ricevuta, né possono inviarne di nuove. Proprio il team Tiscali ha lasciato intendere di essere al lavoro per uno sblocco, quanto prima possibile.

A chi non funziona Tiscali Mail in questo come in altri momenti è necessario fornire un ulteriore chiarimento. Il canale di supporto WhatsApp indicato in passato, per stessa dichiarazione del team social Tiscali, non è più attivo, Dunque chiunque è in cerca di assistenza è pregato di utilizzare un altro strumento di help desk ossia l’invio di un messaggio privato alla pagina ufficiale Facebook del provider raggiungibile a questo indirizzo. Con l’inoltro del messaggio diretto, dovranno essere forniti i dettagli del disservizio subito in questi giorni per ricevere poi il giusto supporto. I tempi di risposta degli operatori dovrebbero essere abbastanza celeri.

