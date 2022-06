Occorre prestare molta attenzione, oggi 24 giugno, alla questione dei problemi Tiscali Mail. Al contrario di quello che si possa pensare, infatti, ancora tanti italiani sono legati a questo servizio, al punto che le segnalazioni sono immediatamente cresciute poco dopo le 13 di questo venerdì, quando qualcuno ha iniziato a registrare disagi al momento del login. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, anche perché sembra trattarsi di un’anomalia differente rispetto a quella analizzata la scorsa settimana, quando ha preso piede un malfunzionamento relativo alla rete di questo operatore secondo il nostro approfondimento.

Primi riscontri sui problemi con Tiscali Mail oggi: occorre monitorare anche la Rete il 24 giugno

Dunque, quali sono le informazioni emerse finora sui problemi con Tiscali Mail oggi? Allo stato attuale, occorre monitorare anche la Rete, ma le segnalazioni più frequenti sembrano convergere sulla questione della posta elettronica. In ogni caso, si possono tenere sotto controllo i numeri direttamente dalla pagina di Down Detector, sperando che nel frattempo o il disservizio sia risolto in modo definitivo, o che quantomeno ci arrivi una comunicazione ufficiale per spiegare la natura dei problemi.

I numeri al momento non sono altissimi, sintomo del fatto che con ogni probabilità la questione riguardi soprattutto il servizio Tiscali Mail, ma è chiaro che arrivati a questo punto tutti si aspettino una risposta dall’azienda, sperando che il malfunzionamento possa essere superato in tempi relativamente ristretti. Soprattutto per coloro che hanno necessità di utilizzare la posta elettronica per ragioni di lavoro.

A voi come vanno le cose oggi? Avete riscontrato anomalie con Tiscali Mail? Fateci sapere con un commento a fine articolo, in modo da capire quanto sia diffuso un problema di cui si parla tanto da alcuni minuti a questa parte nelle varie community di settore.

