Inevitabile che in questi giorni alcuni tifosi si stiano ponendo domande sull’uscita dei biglietti di Udinese-Inter, considerando il fatto che sta rapidamente crescendo l’attesa per il match in programma durante il primo weekend di aprile. Inutile dire che la corsa scudetto dei nerazzurri rende molto calda qualsiasi trasferta della squadra allenata da Simone Inzaghi. Probabile, dunque, che si finisca per registrare un sold out anche per la partita in programma tra poco meno di un mese alla Dacia Arena.

Cosa sappiamo a proposito dell’uscita dei biglietti di Udinese-Inter: aumenta l’attesa per il match di aprile

Questione, quella relativa ai biglietti di Udinese-Inter e alla relativa distribuzione, che per forza di cose sarà condizionata anche dalla data e dall’orario in cui si disputerà il match. Informazione che, come abbiamo evidenziato in questi giorni con un altro articolo, dovrebbe essere resa nota dalla Lega solo il prossimo 19 marzo. Insomma, è possibile che nel frattempo possano emergere dettagli sulla commercializzazione dei ticket, senza però l’ufficialità su quando si terrà l’evento in questione.

Per farvela breve, quando escono i biglietti di Udinese-Inter? Allo stato attuale, è probabile che qualcosa si possa muovere con la sosta del campionato, ovvero all’inizio dell’altra settimana. Non prima del 18 marzo, anche se il club friulano è solito muoversi abbasta a ridosso degli eventi. Insomma, con la partita in programma nel corso del weekend del 7 aprile, è possibile che si arrivi anche allo scorcio finale di marzo per vedere sbloccata la situazione una volta per tutte.

Nel frattempo, vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessero emergere qualora dovessero emergere in anticipo informazioni a proposito della vendita per i biglietti di Udinese-Inter, sperando di avere aggiornamenti nel più breve tempo possibile per la probabile ondata di tifosi nerazzurri. Inevitabile, infatti, che finiscano per acquistare ticket nei vari settori dell’impianto friulano per questa partita.

