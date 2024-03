Ci sono alcune funzioni sulle videochiamate WhatsApp che per molti utenti sono ancora sconosciute e che in realtà da tanto tempo fanno parte dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Come sempre gli sviluppatori di WhatsApp lavorano costantemente per rendere le varie conversazioni più semplici, intuitive ed anche divertenti. Non ci sono insomma solo tante emoji, stickers, gif da condividere, personalizzando poi le chat a proprio piacimento, ma forse in pochi sanno come sia possibile anche rendere le videochiamate più divertenti grazie agli effetti.

Alcune dritte per capire come aggiunge effetti alle videochiamate WhatsApp in pochi passi qui in Italia

Altre dritte per sfruttare al meglio l’app, dunque, dopo quelle delle scorse settimane. Proprio la funzione delle videochiamate è quella che, principalmente negli ultimi anni, è stata arricchita con tante novità, in modo da rendere la comunicazione vis à vis decisamente più intrigante. Sappiamo come siano stati ad esempio aumentati i partecipanti durante una videochiamata, ma per rendere quest’ultima più personalizzata, ecco come si possa puntare su dei particolari effetti.

Un di più che probabilmente a molti era rimasto sopito, ma che in realtà può essere sfruttato per divertirsi ancora di più quando si videochiama un amico. Le videochiamate su WhatsApp possono quindi essere personalizzate attraverso degli effetti speciali, ma vediamo più nel dettaglio come fare per attivarli. Ci sono due modi differenti a seconda se si possiede un dispositivo Apple, quindi con un sistema operativo iOS oppure un dispositivo Android.

Per quanto riguarda il classico iPhone, per attivare gli effetti speciali durante le videochiamate WhatsApp, il primo passo da fare è aprire il Centro di Controllo, selezionare Effetti Video e scegliere, a quel punto, tra le varie opzioni a disposizione, al fine di personalizzare lo sfondo. Per gli utenti Android, invece, la procedura è diversa: bisogna, infatti, andare in Impostazioni, selezionare Funzionalità avanzate e poi Effetti per videochiamate. Si tratta di semplicissimi passaggi che vi permetteranno di attivare questi effetti speciali quando si effettuano le classiche videochiamate su WhatsApp, una funzione che sicuramente vi farà divertire.