Gli sviluppatori di WhatsApp hanno come priorità assoluta la privacy degli utenti che si affidano a tale applicazione di messaggistica. Per questo studiano diverse funzioni che possano consentire massima sicurezza mentre si messaggia o si utilizza WhatsApp per le chiamate. Quest’ultimo aspetto non è da sottovalutare, perché tanti utenti usano quest’app anche per telefonare i propri contatti presenti in rubrica, ma questa funzione rende visibile l’indirizzo IP del mittente, e viceversa.

Alcune dritte per caprire come nascondere l’indirizzo IP durante le chiamate WhatsApp in Italia

Dunque, non solo novità sul fronte stickers, come osservato di recente. Ciò significa che viene messa a rischio la propria privacy, visto come l’indirizzo IP fornisce informazioni sul fornitore del servizio Internet e sulla posizione geografica. Una piccola falla relativa al campo della privacy che gli sviluppatori stanno risolvendo con un ultimo aggiornamento WhatsApp, ossia una nuova funzionalità che possa celare proprio l’indirizzo IP durante le telefonate.

Una funzione che protegge i dati inviandoli verso i server di Whatsapp. Bisogna infatti ricordare come le chiamate siano protette da tecnologia end to end e non possono essere ascoltate. Come fare quindi per attivare questa funzione che nasconde l’indirizzo IP durante le chiamate WhatsApp? Il procedimento è davvero molto semplice, basterà infatti entrare su WhatsApp e premere sui tre puntini in alto a destra. Poi sul menù a tendina sarà necessario cliccare la voce impostazioni.

Qui si arriverà alla voce privacy, contrassegnata dall’icona del lucchetto. Si continuerà fino a quelle avanzate ed apparirà la descrizione “proteggi l’indirizzo IP durante le chiamate“. L’ultimo step da fare riguarda proprio attivare questa funzione. Attraverso tale procedimento le chiamate effettuate saranno reindirizzate verso i server Whatsapp, garantendo una protezione maggiore dei dati inviati. Chiaramente con tale procedura è possibile che possa esserci una perdita di qualità della comunicazione. Ciò che conta però è avere una maggiore protezione dei propri dati personali. WhatsApp ha sempre più a cuore la privacy degli utenti e continuerà a sfornare aggiornamenti in grado di migliorarla.

