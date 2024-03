Su Amazon è presente quest’oggi uno sconto ulteriore per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 Phantom Black, dispositivo Android dello scorso anno che può essere acquistato ad un prezzo più conveniente. Pur trattandosi di un top di gamma del 2022, questo Samsung Galaxy S22 presenta un comparto tecnico ancora piuttosto attuale, può quindi essere sicuramente un’ottima scelta puntare ancora su tale smartphone Android.

Significativo calo del prezzo per il Samsung Galaxy S22 su Amazon: la situazione aggiornata a marzo

Promozione molto competetiva anche nel raffronto con quella esaminata nei giorni scorsi. Approfondendo quanto propone nella giornata odierna Amazon, bisogna evidenziare come il prezzo già scontato in precedenza sia stato sottoposto ad un ulteriore sconto del 7%. Questo significa che dai 509,49 euro si è arrivati ai 425 euro finali. Si può quindi risparmiare qualche euro in più, il che sicuramente fa sempre comodo. Attenzione però ai tempi d’acquisto, perché ci sono pochissime unità ancora disponibili sul sito di e-commerce, quindi bisogna accelerarli se si ha intenzione di approfittare di questo sconto.

La consegna è come sempre gratuita e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case. Se non si ha modo di sborsare l’intera cifra in un’unica volta, Amazon permette anche il pagamento a rate grazie a Cofidis. Ricordiamo come il modello in offerta sia presente nella colorazione nera e con una memoria interna da 128GB. A questo punto vediamo quali sono le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22. Parliamo di un top di gamma che può contare su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Dal punto di vista hardware spazio al processore Samsung Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Interessante anche il comparto fotografico con una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50, 12 e 10 megapixel. La fotocamera frontale è da 10 megapixel. Infine spazio ad una batteria da 3700 mAh con ricarica rapida. Sta ora a voi decidere se approfittare di questo ulteriore sconto per il Samsung Galaxy S22.

