Se state cercando uno smartphone Android di buona qualità, ma ad un prezzo un po’ più basso rispetto agli ultimissimi top di gamma presenti in circolazione, può ancora essere un ottimo affare puntare sul Samsung Galaxy S22. Come sempre su Amazon è possibile approfittare di qualche sconto di rilievo che permette di rendere super appetibile l’acquisto di smartphone di valore. In questo caso parliamo del Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna.

Abbassamento extra al prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon da oggi: la prima offerta di marzo

Calo ulteriore, dunque, rispetto a quanto riportato a febbraio. L’offerta riguarda nel dettaglio uno sconto del 10% che è stato applicato sul prezzo mediano di 486 euro, arrivando al costo attuale di 436,49 euro. Cifra sicuramente più appetibile rispetto al passato ed infatti l’offerta sta andando a gonfie vele su Amazon, visto come le scorte a disposizione stiano per terminare. La disponibilità non è tanta, quindi è consigliabile approfittarne subito se si ha intenzione di puntare su tale device.

Non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di qualche giorno questo Samsung Galaxy S22 arriverà direttamente nelle vostre case. C’è poi anche la possibilità, qualora non sia possibile sborsare l’intera cifra in un’unica volta, affidarsi al pagamento a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo. In questo modo più utenti potranno approfittare di quest’offerta odierna di Amazon per il Samsung Galaxy S22 nero da 128GB di memoria interna.

Per quanto concerne le specifiche tecniche ricordiamo come stiamo parlando di uno smartphone Android avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus Plus. Lato hardware spicca il processore Exynos 2200 supportato da 8GB di RAM e con GPU Xclipse 920. Per quanto riguarda il comparto fotografico spazio ad un triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 12 megapixel e 10 megapixel. Il sensore anteriore è da 10 megapixel. Infine non manca una batteria da 3700 mAh. A voi la scelta finale se approfittare di tale offerta.

