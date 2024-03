Sono ore molto calde, quelle che stiamo vivendo oggi per quanto riguarda l’ennesimo finto regalo Esselunga, visto che su Facebook e soprattutto WhatsApp sta circolando la notizia relativa alla presunta carta da 500 euro in palio per la Festa della donna. Una vicenda che ci fa tornare alla mente l’evento relativo al compleanno, quando sfruttando il nome di questo store i malitenzionati hanno provato anche in passato a fare vittime in giro per l’Italia. Il presupposto dal quale partire oggi, ovviamente, è che lo staff di Esselunga non ne sappia nulla e che, di conseguenza, sia vittima esattamente come coloro che stanno ricevendo il messaggio in questione.

Sta girando nuovamente il finto regalo Esselunga per la Festa della donna: occhio alla finta carta da 500 euro

Come stanno le cose oggi? Per farvela breve, sui social si nota che a tanti italiani sia arrivato un messaggio diretto, in primis su WhatsApp, secondo cui in queste ore sarebbe facilmente ottenibile il fantomatico regalo Esselunga per la Festa della donna, con carta sulla quale sarebbe caricata una cifra pari addirittura a 500 euro. Inutile dire che, come sempre avviene in questi casi, non ci sia alcun riscontro sul sito ufficiale della nota catena utile per confermare un’iniziativa del genere. Dunque, siamo al cospetto di una truffa ideata da coloro che vogliono sfruttare al massimo una ricorrenza come quella di oggi 8 marzo.

Il modus operandi è lo stesso di sempre, visto che la potenziale vittima viene rimandata tramite apposito link inserito nel messaggio WhatsApp ad una pagina web in cui è collocato un questionario. Una volta arrivati alla fine, viene chiesto loro di fornire i dati della carta di credito per la spedizione del finto regalo Esselunga. Si tratta del momento esatto in cui viene a concretizzarsi la truffa, con il credito che verrà prosciugato nel giro di poche ore.

Inutile dire che non riceverete alcun regalo Esselunga per la Festa della donna con carta da 500 euro.