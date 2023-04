Una nuova truffa social è in piena diffusione a metà aprile, ossia quella sul presunto compleanno Esselunga. La nota catena di supermercati, secondo alcuni messaggi social più che falsi, starebbe festeggiando l’anniversario del suo brand e per questo metterebbe in palio degli ambiti premi. Non c’è nulla di reale nell’annuncio virale e si rischia seriamente di cadere in una trappola credendo in quanto ricevuto o visualizzato.

Il messaggio truffa relativo al finto compleanno Esselunga è in circolazione su Facebook come post condiviso nelle bacheche. A più di qualcuno sarà capitato di imbattersi nella comunicazione solo all’apparenza innocua. Lo stesso tipo di nota può essere visualizzato anche in qualche chat WhatsApp, in qualità di messaggio ricevuto da qualche parente, amico o collega. La sostanza non cambia nei due casi: la vittima di turno, ingolosita da una vincita fittizia, viene spinta a collegarsi ad una pagina web per la riscossione del suo regalo. Il link proposto non ha nulla a che vedere con la catena di supermercati. Piuttosto, dei cybercriminali ne hanno elaborato una copia quasi esatta e con quest’ultima tentano di carpire dati sensibili e preziosissimi. Gli utenti sono invitati, in effetti, a fornire le proprie informazioni per riscattare un dono messo in palio per un anniversario, ma ogni dettaglio fornito servirà solo a riempire database illeciti, creati con scopi truffaldini. Anagrafiche ed estremi di dati di pagamento verranno utilizzati solo per effettuare ammanchi su conti correnti o per lanciare nuove campagne di spam e phishing.

Il messaggio del compleanno Esselunga resta molto rischioso. La stessa catena ha ribadito la sua estraneità alla vicenda e ha messo in guardia i suoi clienti dal pericolo ribadendo un semplice concetto: qualsiasi iniziativa per un concorso a premi potrebbe essere pubblicizzata solo attraverso i canali social ufficiali e sul sito del brand. Ogni atro canale resta fasullo e rischioso.

