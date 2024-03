Sono praticamente pronti all’uso nuove emoji WhatsApp per gli utenti Android, in particolare per i tester del servizio di messaggistica che partecipano al programma beta presento sul Play Store. Grazie all’installazione dell’aggiornamento 2.24.6.7, delle particolari emoticon sono messe a disposizione per godere di soluzioni più complete nelle chat singole e di gruppo.

In pratica, le nuove emoji WhatsApp sono quelle rilasciate dall’ultimo Unicode 15.1. Le soluzioni sono disponibili direttamente sulla tastiera delle emoji interna all’applicazione. Questo passaggio per gli utenti Android in beta giunge quasi contestualmente all’aggiornamento iOS 17.4 per utenti Apple che introduce la stessa novità. Per il rilascio definitivo per tutti coloro che hanno un dispositivo con OS mobile Google l’attesa non dovrebbe essere troppo lunga e, probabilmente, entro la primavera che bussa alle porte gli emoticon finora non disponibili saranno garantiti.

Non sono molti i nuovi emoji WhatsApp appena introdotti ma comunque del tutto diversi da quelli già noti e anche utili. Come visibile anche nell’immagine di apertura artcolo, potranno essere utilizzate d’ora in poi le faccine che scuotono la testa a destra e sinistra in segno di diniego o dall’alto verso il basso per l’assenso. Ancora, tra i simboli previsti c’è quello di una catena spezzata, un lime, un grosso fungo marrone e una fenice.

Le nuove soluzioni sono richiamabili dalla tastiera delle emoji in app, come già riportato. Tra l’altro, i più attenti noteranno come le ultime emoji introdotte sono presenti in primo piano in una sezione denominata “recenti”. Da qui possono fin da subito essere selezionate per essere inserite nelle chat in qualsiasi momento. Le alternative di scena oggi non saranno di certo le ultime ad essere introdotte nel servizio, Il consorzio Unicode lavora constantemente per l’introduzione di rinnovati simboli e faccine. Queste ultime sono da tempo proposte nel maggior numero di varianti nel colore della pelle e nei tratti somatici per la maggiore inclusività possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com