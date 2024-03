Nulla da fare, tra gli app store alternativi a quello ufficiale Apple dopo il recentissimo aggiornamento iOS 17.4 non ci sarò quello di Epic Games. La stessa azienda di Cupertino ha appena bocciato questa soluzione perché, in pratica, non ritenuta affidabile.

Nella giornata di ieri si è fatto un gran parlare di app store alternativi a seguito del rilascio dell’ultimo aggiornamento Apple. Quest’ultimo, tenendo fede alla direttiva europea, ha introdotto la possibilità per gli utenti Apple di scaricare applicazioni mobili anche da negozi digitali alternativi diversi da quello ufficiale del brand della melamorsicata. Data per scontata e davvero prossima la proposta di MacPaw denominata Setapp, gli occhi erano tutti puntati anche verso il progetto di Epic Games. Nulla da fare invece, visto che Apple ha detto la sua in proposito.

Il punto è questo: Apple ritiene «provatamente inaffidabile» la software house Epic Games nota al mondo per lo sviluppo del suo titolo di gaming più celebre ossia Fortnite. Proprio per questo motivo, è stato bloccato l’account sviluppatori e lo stop non consentirà più ad Epic Games di creare la sua soluzione e proposta. Per chi si fosse perso le alterne vicende che hanno legato le società in contesa fino a questo momento, è giusto riportare un breve e semplicistico riepilogo: proprio Epic Games aveva introdotto un metodo di pagamento proprietario alternativo a quello di Apple per l’applicazione di gioco scaricata proprio dall’App Store. Per questo motivo, il titolo era stato rimosso dal catalogo. Evidentemente, i diverbi non sono stati ancora superati e non lo saranno nel breve futuro, visto il diniego appena annunciato.

Insomma, eliminata la proposta di Epic Games, tra gli app store alternativi certi rimane per ora solo quello di MacPaw e dunque Setapp. Lo scenario è per ora ristretto ma nuovi sviluppatori potrebbero ben presto presentarsi con la loro proposta.

