L’aggiornamento iOS 17.4.1 non è per nulla distante dal suo rilascio, anzi. Sembrerebbe proprio che Apple sia davvero prossima alla distribuzione del suo pacchetto integrativo e lo specifico passaggio potrebbe davvero concretizzarsi nel giro di un paio di giorni.

Da qualche giorno, il sito di settore MacRumors ha fatto notare come i dati di navigazione relativi al suo portale specializzato nel mondo Apple includessero anche quelli relativi a dispositivi dotati proprio dell’update iOS 17.4.1. Questo dettaglio non trascurabile ha lasciato intendere che lo specifico pacchetto fosse in test e dunque molto prossimo alla sua disponibilità. Proprio per questo motivo, le speranze di un’ulteriore update si stanno concentrando verso la settimana che ci accingiamo a vivere. Molto probabile è infatti che le notifiche per il download giungano nella giornata di martedì 19 marzo, seguendo la tradizionale pianificazione dell’azienda di Cupertino che predilige il secondo giorno della settimana per le sue distribuzioni software. Sarebbero poi passate due settimane esatte dal rilascio di iOS 17.4, una distanza quanto mai consona per un’ulteriore release, tra l’altro anche di minore importanza

Cosa porterà con se l’aggiornamento iOS 17.4? Sappiamo con certezza che si tratterà di un’aggiornamento minore, senza l’apporto di nuove funzionalità. In effetti, di cambiamenti epocali ne abbiamo fatto il pieno con il pacchetto iOS 17,4 di inizio mese che, tra le altre cose, ha introdotto la possibilità di usufruire di app store alternativi a quello ufficiale dell’azienda di Cupertino. Di contro dunque, il firmware pronto al lancio dovrebbe introdurre soltanto delle ottimizzazioni, semmai qualche correzione di bug pure venuto fuori negli ultimi giorni.

Se dovesse essere confermata la release del prossimo 19 marzo, per noi italiani l’update dovrebbe giungere non prima della serata ovvero intorno alle ore 19. Il peso del pacchetto dovrebbe essere esiguo, con conseguenti download e installazione molto rapidi.

