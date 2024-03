La vicenda degli app store alternativi a quelli Apple si arricchisce di nuovi aggiornamenti. Dopo il rilascio di iOS 17.4, l’azienda di Cupertino ha dovuto adeguardsi al DMA europeo, dunque ha posto le basi alla possibilità per gli utenti di scaricare applicazioni anche da negozi digitali da quelli del brand della melamorsicata. Tra le proposte in lizza (per le prossime settimane e mesi) c’era quella della gaming house Epic Games ma, proprio Apple aveva provveduto nei giorni scorsi a bloccare il percorso della concorrenza, bloccandone l’account sviluppatore. Ora, dopo l’intervento dell’UE, le cose sono cambiate a favore proprio della casa dei titoli di gioco tanto nota.

Cosa è successo più esattamente? Epic Games si è impegnata a non violare le regole dell’App Store di Apple e naturalmente rispettare pure le politiche previste dal nuovo DMA. Proprio per questo motivo, l’account sviluppatore di terze parti dell’App Store di Epic è stato ripristinato.. Si riapre dunque la corsa per la disponibilità di un negozio digitale altro rispetto a quello di Apple. Questa soluzione però non dovrebbe giungere prima dell’estate, mentre più vicina dovrebbe essere l’opzione denominata Setapp dello sviluppatore ucraino MacPaw.

Cosa potrebbero proporre gli app store alternativi in più rispetto a quanto giù di scena nella soluzione Apple originale e originaria? Setapp, con un piano abbonamento, dovrebbe proporre molti strumenti di produttività per il business. Al contrario, possiamo immaginare che Epic Games si specializzi maggiormente nel mondo del gaming con il proprio titolo di punta Fornite, ma anche con proposte diversificare e sempre nuove. Quest’ultima è solo un’ipotesi di cui attendiamo conferma in via ufficiale o tramite qualche anticipazione trapelata dalla software house in maniera più o meno chiara. Oltre alle due proposte fin qui citate, ne dovrebbero giungere con il tempo delle altre, ma ancora non si hanno notizie più precise al riguardo.

