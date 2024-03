Ci sono davvero pochi dubbi sul fatto che oggi 5 marzo si assisterà all’uscita iOS 17.4 per gli iPhone supportati. Qualche distinguo in più, al contrario, va fatto per iPadOS 17.4 ma, nel corso della giornata odierna, qualcosa comunque si muoverà. Possiamo anche indicare, con una certa cognizione di causa, l’orario della disponibilità al download del prezioso pacchetto software-

Martedì scorso 27 febbraio è stata la volta della distribuzione della Release Candidate dell’aggiornamento iOS 17.4, ossia del firmware per gli sviluppatori propedeutico al lancio finale per tutti del pacchetto software Apple. Proprio per questo motivo, i tempi sono maturi per la disponibilità dell’update definitivo. A favore dell’uscita odierna c’è poi un elemento inconfutabile. Domani 6 marzo entrerà in vigore il Digital Market Act dell’Unione Europea che obbliga Apple a conformare il proprio ecosistema al sideloading e dunque a permettere l’uso di app da store di terze parti, la navigazione in rete con browser diversi da quello ufficiale di Cupertino e ancora altro. Proprio per non incorrere in multe e sanzioni, il nuovo aggiornamento che apre a queste possibilità dovrà essere rilasciato a brevissimo.

Data la data di uscita iOS 17.4 odierna quasi certa, possiamo anche essere abbastanza certi sull’orario esatto in cui le notifiche del dowload del pacchetto saranno disponibili. In realtà, come accade sempre per il mercato italiano, la disponibilità del corposo pacchetto dovrebbe essere pronta dalle 19 in poi.

Rispetto a questa tempistica appena indicata, potrebbero esserci solo piccole variazioni, almeno per quanto riguarda l’uscita di iOS 17.4 per gli iPhone. Al contrario, per il firmware dedicato ai tablet iPadOS 17.4, l’esperto Mark Gurman ritiene che la distribuzione per i nuovi iPad Pro non partirà all’inizio di marzo ma invece alla fine del corrente mese. Il ritardo potrebbe essere dipeso dalle necessità di apportare ancora altre modifiche al firmware ma aspettiamo di vedere confermata dai fatti una simile prospettiva.

I’ve written that the special version of iOS 17.4 for the new iPad Pro isn’t scheduled to be ready until the end of the month. That doesn’t align with an announcement this week. Nor does Apple’s in person MacBook Air briefings today (multiple sessions seems impossible). — Mark Gurman (@markgurman) March 5, 2024

