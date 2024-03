Stanno per arrivare proprio in questi giorni alcune interessanti (e poco desiderate) rimodulazioni Vodafone, secondo quanto trapelato proprio in queste ore in vista del mese di aprile. Come si poteva facilmente prevedere, il 2024 ha tutte le sembianze di un anno abbastanza incentrato sugli aumenti da parte degli operatori, fatta eccezione per Iliad che da sempre ha deciso di non voler seguire questa linea. A prescindere dai miglioramenti assicurati alla rete, che spesso e volentieri si trova alla base dei rincari dei suoi competitors, stando almeno a quello che si evince dai vari comunicati ufficiali di questi anni.

Prime informazioni trapelate oggi sulle rimodulazioni Vodafone in arrivo ad aprile qui in Italia

In ogni caso, dopo aver analizzato la situazione in generale nel nostro Paese ad inizio anno, come forse ricorderete tramite l’articolo che abbiamo pubblicato poche settimane fa, oggi 7 marzo abbiamo qualche certezza in più a proposito delle tanto temute rimodulazioni Vodafone. In particolare, l’operatore come al solito non ha svelato quali piani verranno coinvolti nei rincari, ma sappiamo ad esempio che gli aumenti in questione diventeranno operativi a partire dal prossimo 15 aprile. Inoltre, il rincaro dovrebbe incidere nella misura di 1,99 euro rispetto a quello che paghiamo oggi.

Per sapere se le rimodulazioni Vodafone in questione toccheranno anche a noi, al momento non possiamo fare altro che monitorare eventuali SMS da parte della compagnia telefonica. In alternativa, se la SIM è associata alla linea di casa, dovremo tenere d’occhio le ultime fatture per scoprire se da qualche parte sia annunciato il costo supplementare. Di solito, il messaggio è scritto con un carattere molto piccolo, ma questa è prassi tra gli operatori.

Detto questo, potrete recedere senza pagare penali (se previste dai vostri contratti), a patto che lo facciate entro il prossimo 15 maggio. Come sempre, si possono evitare rimodulazioni Vodafone tramite raccomandata, chiamando il 190, oppure accendendo alla propria area utente.