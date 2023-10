Bisogna fare grande attenzione ai problemi Vodafone segnalati da alcuni utenti oggi 26 ottobre. Non si tratta di un down, è giusto premetterlo, in quanto in circostanze simili si tende a pensare che disservizi simili abbiano messo KO la rete in tutto il Paese, isolando dal punto di vista comunicativo milioni di utenti. Non è questo il caso, dunque, ma il disservizio odierno non va in alcun modo sottovalutato, in quanto ci sono effettivamente dei clienti dell’operatore rosso che stanno vivendo un disagio. Del resto, questo è quello che si percepisce dando uno sguardo ad alcuni feedback che circolano sul web.

Primi riscontri sui problemi Vodafone emersi oggi 26 ottobre: la rete non funziona in alcune aree

Non ci sono solo rimodulazioni da prendere in esame in questo particolare momento storico, se pensiamo ad esempio ad un recente articolo pubblicato sul nostro magazine. Al di là di qualche aumento che è destinato a caratterizzare alcune offerte della compagnia telefonica, dunque, bisogna tenere gli occhi aperti sullo stato della rete. I problemi Vodafone di queste ore possono essere monitorati in tempo reale su Down Detector. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, ci sono due fattori dai quali bisogna partire per un’analisi più corretta.

In primo luogo, le rilevazioni in tempo reale ci dicono che i numeri non sono altissimi, quindi non è vero che la rete non si è fermata in tutta Italia. In seconda istanza, possiamo dire che i problemi Vodafone al momento sembrano concentrati soprattutto nell’area di Milano. Sono comunque informazioni frammentarie, che richiedono ulteriori approfondimenti nel corso della mattinata. Ovviamente, sperando che nel frattempo il disservizio possa rientrare in modo definitivo.

Continueremo a monitorare la situazione nelle prossime ore, provando ad aggiornarvi sullo stato reale della rete e sull’eventuale prolungamento dei problemi Vodafone di oggi.

