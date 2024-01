Potrebbero esserci dei problemi con la rete Vodafone durante la notte tra l’8 ed il 9 gennaio, stando alle informazioni che mi sono pervenute nel corso delle ultime ore. Già, perché con un approccio abbastanza anomalo (seppur apprezzabile in termini di trasparenza e chiarezza), la compagnia telefonica mi ha avvistato che la linea domestica potrebbe andare incontro a disservizi per circa 4 ore, a partire dalla mezzanotte. Insomma, tra lunedì e martedì non è eslcuso che si possano toccare con mano dei disservizi, ma le cause ci rendono tutto sommato tranquilli.

Potenziali problemi con rete Vodafone la notte tra 8 e 9 gennaio: cause già rese note dall’operatore

Non solo discorsi relativi alle rimodulazioni in arrivo nel 2024, dunque, come abbiamo avuto modo di osservare nello scorcio finale dello scorso anno. Sostanzialmente, il fatto stesso che l’SMS sia così preciso, rende credibile la tesi della manutenzione prestabilita, anche se come accennato in precedenza si tratta di un approccio abbastanza inusuale. A seguire, vi riporto in modo più specifico quanto pervenuto da un mittente certificato, visto che dallo stesso in passato erano pervenute comunicazioni commerciali sullo status di determinate offerte attive:

“Vodafone: Gentile cliente ti informiamo che dalle 23:50 del giorno 08/01/2024 alle 04:00 del giorno 09/01/2024 faremo attività di manutenzione e miglioramento della rete e potresti avere un’interruzione sui servizi della tua Rete Fissa. Ci scusiamo in anticipo per il disagio. Se dopo le 04:00 continui a non navigare, spegni e riaccendi la tua Vodafone Station“.

Staremo a vedere come andranno le cose con la rete Vodafone nelle prossime ore, provando a capire se l’eventuale disservizio dovesse dilungarsi oltre la timeline che è stata preannunciata dall’assistenza con un apposito SMS nel corso delle ultime ore. Nel caso, riportateci anche la vostra esperienza.

