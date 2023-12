Occorre valutare con grande attenzione le informazioni emerse fino a questo momento a proposito delle rimodulazioni TIM, Vodafone e WindTre nel corso del 2024. Dopo aver esaminato nello specifico quelle di quest’ultimo operatore, con un approfondimento dedicato la scorsa settimana, è importante comprendere a cosa stiamo andando incontro in modo più generico in questo settore. Come sempre accade quando si parla di modifiche unilaterali dei contratti, dobbiamo tenere fuori dai discorsi Iliad, in quanto la compagnia telefonica ha deciso con apposita policy interna di non ritoccare le tariffe dei propri clienti.

Cosa aspettarsi sulle rimodulazioni TIM, Vodafone e WindTre nel 2024: le ultime previsioni

Allo stato attuale, quali sono le previsioni più attendibili che ci dicono cosa avverrà nel 2024 in merito alle rimodulazioni TIM, Vodafone e WindTre? Secondo le ultime informazioni raccolte, durante i prossimi dodici mesi potrebbe arrivare un aumento della quota da pagare alla propria compagnia telefonica pari a circa 60 euro annui nella peggiore delle ipotesi. Questo in via ufficiale, senza dimenticare che di tanto in tanto potrebbero venire a galla ulteriori costi extra che per forza di cose condizioneranno il costo finale. Insomma, situazione che dovrà essere monitorata con grande attenzione.

Tutto nasce da una sorta di denuncia che è stata resa pubblica di recente da Assoutenti, che fondamentalmente ha preso in esame le varie comunicazioni che sono state diramate dagli operatori telefonici a proposito delle prossime variazioni delle condizioni contrattuali. Insomma, scenario in divenire, ma tutt’altro che incoraggiante per il pubblico.

Inutile dire che ci saranno tante campagne pubblicitarie di Iliad per evidenziare il fatto che le tariffe resteranno invariate con l’operatore in questione. Come sempre, in seguito a rimodulazioni TIM, Vodafone e WindTre tutti possono rescindere senza dover pagare penali, provando a limitare in qualche modo i danni.

