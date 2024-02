Si registrano delle anomalie oggi 11 febbraio per l’operatore rosso; non funziona Vodafone ad un certo numero di clienti ai quali sono inibite solo determinate funzioni. La situazione è in continuo divenire in questa primissima parte di giornata ma, alle ore 9:30 odierne, possiamo già fare un primo punto della situazione.

Il portale Downdetector segnala circa 200 segnalazioni di persone impattate dai problemi Vodafone odierni. Le anomalie maggiori interessano il servizio della linea telefonica ma (in alternativa) anche la rete internet fornita del vettore. Le difficoltà in corso d’opera non sfociano tuttavia al momento in un vero e proprio down per tutti diffuso su tutto il territorio nazionale. Piuttosto le difficoltà sono per il momento contenute, anche se non si esclude una rapida evoluzione degli errori.

Vale la pena riportare il consueto consiglio a chi non funziona Vodafone oggi: i problemi attuali sono certamente al vaglio del vettore, magari impegnato in qualche intervento tecnico dedicato alla risoluzione delle anomalie. Possiamo dunque pensare che, nel breve periodo, ogni difficoltà dovrebbe essere superata e il suggerimento più ovvio è quello di attendere il ripristino dell’operatività. Ad ogni modo, per ottenere il giusto supporto, restano validi i consueti canali di assistenza. In primis, i clienti privati impattati dai problemi possono chiamare il 190 e in assenza di linea a disposizione ricorrere all’assistente virtuale Tobi via sito internet o app mobile del vettore (magari utilizzando una rete Wi-Fi se quella cellulare dell’operatore è attualmente in panne.

Aggiornamento 9:45 – Le difficoltà in corso, per fortuna, continuano ad essere contenute e sperimentate da un numero ristretto di clienti. La mole di problemi segnalati dal servizio Downdetector continua ad essere costante senza alcuna impennata delle testimonianze di utenti coinvolti dagli errori.

