Quali saranno gli App Store alternativi disponibili per gli utenti Apple dopo l’arrivo dell’aggiornamento iOS 17.4? C’è grande attesa per l’arrivo dell’aggiornamento incrementale che introdurrà proprio la possibilità di accedere a store diversi da quello ufficiale dell’azienda di Cupertino. La distribuzione dovrebbe senz’altro concretizzarsi entro il prossimo 6 marzo, data limite per conformarsi al Digital Markets Act europeo che ha costretto Steve Jobs (almeno in Europa) al grande passo atteso oramai da anni.

Non si torna indietro rispetto al portentoso cambiamento in arrivo ma è il caso di sottolineare quali dovrebbero essere gli App Store alternativi per gli utenti Apple. A questo proposito, è giunta una conferma ufficiale e definitiva in queste ore da parte di MacPaw in merito a Setapp. Già era noto che questa opzione era in sviluppo ma ora è giunta comunicazione che il negozio digitale sarà pronto nel mese di aprile e non dunque immediatamente ad inizio aprile. Questo canale includerà soprattutto strumenti aziendali e di produttività, software creativi e di progettazione e più in generale app di utilità.

Oltre a Setapp, almeno per il momento, non esiste una lunga lista di App Store alternativi a quello Apple. La seconda certezza significativa è quella della prossima soluzione di Epic Games. I creatori del celebre titolo Fortnite (protagonista di una ben nota querelle con Apple) hanno già annunciato di voler presentare la loro alternativa appunto, ma in tempi non ancora ben definito.

Gli App Store alternativi saranno disponibili solo nel mercato europeo per ora, perché imposti dalla normativa vigente della nostra comunità. Difficilmente la stessa rivoluzione riguarderà il resto del mondo nell’immediato, a meno di nuove regolamentazioni in specifiche nazioni. Di certo Apple tenterà di mantenere salda la sua esclusività in paesi cruciali come gli Stati Uniti, a meno che non sia costretta a fare altrimenti.

