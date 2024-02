Anche in questo mercoledì 28 febbraio non funziona Yahoo Mail. Siamo al cospetto di un down acclarato, di cui le prime segnalazioni sono partite nel pomeriggio di ieri come opportunamente riportato sulle nostre pagine. La casella di posta elettronica molto diffusa mostra dei serti problemi di accesso, sia da app mobile che da browser internet, senza alcuna distinzione.

Come si manifestano i problemi del servizio di posta elettronica? Il sito Yahoo generico è raggiungibile e funzionante ma è al tentativo di autenticazione al proprio profilo con nome utente e password corretti che il sistema restituisce una pagina bianca o qualche errore. Come naturale conseguenza, ecco che non si possono consultare i messaggi giunti nella casella, né tanto meno si possono inoltrare nuove comunicazioni. il disservizio è dunque importante per chiunque utilizzi il portale soprattutto per lavoro ma anche per la propria formazione e altri scopi.

Come pure già evidenziato, è oramai da ieri pomeriggio che non funziona Yahoo Mail per i clienti del servizio di posta. Stupisce che non siano giunti feedback ufficiali sul disservizio: peccato dunque che non si conoscano i reali motivi celati dietro i problemi e dunque non si possano ipotizzare neanche i tempi di ritorno alla normalità dell’esperienza di fruizione dei messaggi.

Un ultimo chiarimento è d’obbligo: quando non funziona Yahoo Mail esattamente come in queste ore, non è possibile fare affidamento su un supporto gratuito relativo proprio ai problemi tecnici. Esiste invece un canale di assistenza a pagamento per tutti i servizi Yahoo appunto, raggiungibile a questo indirizzo, ma solo in lingua inglese e al costo di 5,85 euro al mese. Ad ogni modo, nel caso specifico del corrente down, sarò certo necessario attendere con pazienza che il servizio venga ripristinato dall’alto e si spera, a questo punto, il più presto possibile.

