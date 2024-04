Purtroppo in questo mercoledì 17 aprile non funziona l’app BancoPosta e lo stesso discorso vale (almeno in parte) per l’app PostePay. Le difficoltà di scena sono molto serie, visto che le principali funzioni del servizio sono inibite perché non disponibili almeno momentaneamente.

In pratica, l’app BancoPosta non funziona quest’oggi, da subito dopo le ore 11. Le anomalie si sono manifestate come segue: in pratica, accade che all’inserimento del codice corretto di accesso allo strumento si visualizza un messaggio relativo al servizio non disponibile. La situazione resta la stessa nonostante i numerosi tentativi, sia che si parli di applicazione mobile per dispositivi Android sia che il discorso riguardi i dispositivi con OS iOS e dunque iPhone e iPad.

Se non funziona BancoPosta oggi 17 aprile, le cose non vanno neanche benissimo per ‘app PostePay sempre fornita da Poste Italiane. Anche in questo secondo caso, si registrano delle anomalie e i consueti servizi dello strumento mobile non fungono al loro scopo. Al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector sottolinea la presenza di centinaia di testimonianze di utenti affetti dagli errori. La situazione è in continuo divenire: non possiamo ipotizzare un rapido ritorno alla normalità oppure la permanenza dei malfunzionamenti, anche per la mancanza di riscontri ufficiali sul guasto tecnico proprio da parte di Poste Italiane.

Aggiornamento 12:15 – Il numero di segnalazioni continua ad aumentare e siamo nell’ordine delle 700 testimonianze di clienti che non riescono ad accedere all’app BancoPosta ma neanche a quella PostePay in questi minuti. Mancano ancora all’appello riscontri ufficiali da parte di Poste Italiani in merito alla vera natura e la gravità del down. Tuttavia, ci sono pochi dubbi sul fatto che siano in corsi opportune verifiche tecniche per tentare per ripristinare tutti i servizi di solito garantiti ai clienti.

