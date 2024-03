Purtroppo TIM non funziona correttamente per tutti i clienti e ci sono dei reali disservizi da affrontare per chi è legato allo storico operatore italiano. Non siamo al cospetto di un vero e proprio down, almeno al momento di questa pubblicazione. Eppure ci sono delle anomalie che vanno esaminate a dovere nella giornata odierna di oggi 8 marzo.

In che modo TIM non funziona per tutti i clienti? Le difficoltà sembrano investire maggiormente il servizio mobile del vettore, in particolare dunque le chiamate da SIM dell’operatore ma anche la funzione di navigazione in internet. Non è stata individuata per ora una zona di competenza esatta per i disservizi, anche se il numero maggiore di segnalazioni di problemi sembrerebbe essere concentrato soprattutto a sud della nostra penisola. Al momento di questa pubblicazione, il portale Downdetector segnala qualche centinaio di alert di utenti intaccati dagli errori e dalle anomalie, ma la situazione è in continuo divenire.

Non ci sono feedback ufficiali dell’operatore che chiariscono il perché TIM non funzioni in questa mattinata di venerdì. Benché non ci siano comunicazioni, è indubbio che l’operatore stia valutando eventuali interventi di natura tecnica per il ripristino del servizio. Peccato che per ora non si possa dunque fornire una tempistica per il rientro alla normalità dell’operatività di ogni funzione del vettore, ma questo primo approfondimento non mancherà di essere aggiornato non appena ci saranno delle novità in merito. Chi avesse necessità di ottenere supporto per la situazione in corso, potrà contattare il numero 187 per ottenere assistenza o (in mancanza di linea telefonica) provare a interfacciarsi con l’assistente virtuale Angie da app mobile ufficiale o dal sito TIM (magari sfruttando qualche connessione Wi-Fi).

Aggiornamento 11:00 – I disservizi persistono per i clienti dell’operatore, ma restano contenuti a qualche centinaio di utenti senza sfociare in un vero e proprio down.

