Sembrano esserci problemi Yahoo Mail nella giornata di oggi 27 febbraio, con il servizio email che va continuamente in crash senza dare la possibilità agli utenti di consultare la propria casella di posta elettronica. Non c’è verso di leggere, né tanto meno di inviare email in queste ore: la situazione sta andando avanti così ormai da poco dopo la pausa pranzo, con le segnalazioni che si stanno incalzando nei minuti attuali. Il reparto tecnico sarà stato sicuramente già allertato, ma per adesso la situazione non pare voler rientrare troppo facilmente.

I problemi Yahoo Mail non sono rari: come, purtroppo, gli utilizzatori di questo servizio sapranno, la situazione, pur non essendo fuori controllo, non troppo di rado crea qualche fastidio di troppo. Speriamo che questa volta i problemi Yahoo Mail possano essere risolti in poco tempo, così da permettere agli utenti di riprendere ad utilizzare regolarmente il servizio di posta elettronica. Per il momento, non ci sono segnali incoraggianti che lascino pensare che la criticità sia ormai superata, ma, in ogni caso, siamo sicuri che, in gamba com’è, il team di competenza sia stato allertato e sia già a lavoro per sistemare la situazione. Non sapete come tenere traccia dei problemi Yahoo Mail di oggi 27 febbraio e la vostra casella di posta elettronica continua ad andare insistentemente in crash senza che possiate fare niente a riguardo? Vi consigliamo di consultare le pagine di “downdetector.it“, su cui potrete anche interagire con chi è vittima dello stesso malfunzionamento.

Dal canto nostro, continueremo a monitorare la questione per tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

