Purtroppo TIM non funziona oggi 8 aprile a dovere. I tanti clienti dell’operatore stanno sperimentando numerosi problemi nella giornata odierna, in particolare relativi alla rete mobile. La situazione è in divenire ma vale la pena sottolineare i principali disservizi di scena fino al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 13.

Per capire la portata dei malfunzionamenti di scena in questo secondo lunedì del mese, possiamo fare riferimento al sito Downdetector come al solito. In effetti, abbiamo a che vedere con un down conclamato del servizio con più di un migliaio di segnalazioni di problemi per chi è cliente dell’operatore. Come già accennato e almeno per il momento, i problemi riguarderebbero esclusivamente o quasi il servizio mobile del vettore. Scendendo ancora di più nel dettaglio, non sarebbero affatto le semplici chiamate ad essere interessate dagli errori: semmai è invece la connessione di rete a mostrare qualche anomalia di troppo.

TIM non funziona correttamente almeno dalle ore 12 di questa giornata. Le difficoltà stanno investendo tutta Italia e non zone particolari del nostro paese. Dunque possiamo ipotizzare che le difficoltà odierne siano riconducibili a qualche grave malfunzionamento che riguarda l’intera rete nazionale. Per il momento, non sono sopraggiunti chiarimenti in merito alle anomalie dai canali ufficiali del vettore, ma magari questi potrebbero giungere nei prossimi momenti repentinamente, a meno di un ritorno alla normalità del servizio nel giro di pochissimo tempo. Ad ogni modo, chiunque riscontri errori di connessione e altre tipologia di malfunzionamenti, potrà certamente contattare il numero per l’assistenza 187 e ottenere supporto dagli operatori. In alternativa, nel caso si disponga di una connessione (magari grazie ad un hotspot Wi-Fi), un’alternativa potrebbe essere anche l’assistente Angie raggiungibile da app MyTIM.

Aggiornamento 13:25 – Le segnalazioni di disservizi continuano ad aumentare.

