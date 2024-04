L’app Intesa Sanpaolo non funziona oggi 2 aprile e ci sono problemi con il login all’area riservata dell’home banking anche per l’accesso da browser. Dunque gli utenti che posseggono un conto presso l’istituto e vorrebbero (in queste ore) procedere a varie operazioni sono impossibilitati nel procedere, a differenza di quanto accade normalmente.

Le segnalazioni dei problemi odierni non sono affatto poche. Possiamo essere certi di come l’app Intesa Sanspaolo non funzioni (così cine il relativo sito) grazie alle informazioni provenienti dal portale Downdetector. Almeno al momento di questa pubblicazione, sono centinaia le testimonianze di utenti fuori dalla loro area personale. Le prime anomalie si sono verificate poi subito dopo le 9 di questa mattina. Cosa succede più esattamente? Pur inserendo nome utente e password corretti nel form di registrazione, succede che l’autenticazione fallisce del tutto. Il tutto, nonostante i numerosi tentativi nel caso dell’applicazione mobile, sia da dispositivo Android che da iPhone e iPad. Il discorso non cambia affatto nel caso di navigazione da browser internet.

Per il momento, non sono giunti riscontri ufficiali relativi proprio ai disservizi odierni. Visto che l’app Intesa Sanpaolo non funziona nella mattinata di oggi (e come naturale conseguenza anche il sito internet dell’istituto bancario) non è accessibile, possiamo solo immaginare che siano in corso dei lavori specifici per il ripristino della situazioni. Questi potrebbero portare ad un rapito ritorno alla normalità o potrebbe essere necessario un’ulteriore approfondimento tecnico sui disservizi, Non mancheranno nuovi aggiornamenti in proposito su questa pagina, non appena disponibili.

Aggiornamento 10:30 – Le anomalie continuano per l’app e il sito del gruppo bancario. Il login all’area personale per l’home banking continua a restituire la pagina vuota o qualche tipologia di errore. Ancora non si registrano riscontri ufficiali relativi al disservizio, dunque non sono ipotizzabili eventuali tempi di ripristino.

Aggiornamento 11:45 – I problemi di questa mattinata stanno progressivamente rientrando.

