Se state pensando di acquistare un iPhone, può essere utile sfruttare gli sconti presenti su Amazon per i modelli non di ultimissima generazione come ad esempio l’iPhone 14. Stiamo parlando del top di gamma precedente a quello presentato da Apple lo scorso settembre, quindi di un anno più vecchio, ma ancora attuale. Infatti gli iPhone hanno questa capacità di essere sempre sul pezzo, nonostante il trascorrere degli anni, merito di un passaggio molto graduale a livello tecnico tra una versione e l’altra, ma non solo.

Nuovamente sotto soglie interessanti il prezzo dell’iPhone 14 su Amazon: gli aspetti da valutare sull’offerta

Sforbiciata interessante al prezzo, dunque, dopo le informazioni fornite nei giorni scorsi. Apple li aggiorna costantemente alle ultime release di iOS e questo sicuramente li aiuta a non invecchiare precocemente. Fatta tale premessa focalizziamoci sull’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna. Tale top di gamma si ritrova con uno sconto del 20% che è stato applicato al prezzo consigliato in precedenza di 879 euro, quello insomma da listino.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Ciò significa che attualmente è possibile avere tra le mani questo iPhone 14 alla cifra di 699 euro. Un risparmio molto interessante che potrebbe far capitolare qualche utente ancora incerto sul da farsi. C’è disponibilità immediata su Amazon, quindi non si rischia di rimanere a bocca asciutta, ma soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro quindi di pochissimi giorni questo iPhone 14 arriverà nelle vostre case. Altro aspetto da non sottovalutare è poter acquistare questo prodotto Apple a rate grazie a Cofidis, suddividendo la spesa totale nel tempo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, spazio ad un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente mai utilizzato per smartphone. Lato hardware spicca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Ottimo anche il comparto fotografico grazie ad un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Non mancano poi la modalità Azione per riprese stabili e la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. A voi la scelta finale se approfittare di tale offerta.