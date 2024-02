Continua a calare il prezzo dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna su Amazon, dispositivo non di ultimissima generazione, ma che può essere ancora un acquisto giusto da fare grazie al suo comparto tecnico. Non sempre si può scegliere di puntare sull’ultimo flagship di stampo Apple, ma anche i modelli precedenti hanno qualità attuali da non sottovalutare. Un iPhone è sempre aggiornato lato software e questo lo rende speciale e mai obsoleto. Se quindi state pensando di puntare su un nuovo iPhone, sicuramente l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB può fare al caso vostro.

Occhio al nuovo rilancio di febbraio per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon: cosa sappiamo sull’offerta

Siamo ai livelli della promozione condivisa la scorsa settimana. Approfondendo la questione si può notare come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro, ciò significa che attualmente tale device è disponibile alla cifra di 729 euro. Un risparmio niente male che potrebbe convincere qualche utente ancora indeciso sull’acquisto. C’è attualmente disponibilità immediata su Amazon e soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto positivo e che potrà sicuramente agevolare l’acquisto di questo top di gamma di stampo Apple è la possibilità di pagare a rate con Cofidis. Ci sarà quindi una suddivisione della spesa totale per vari mesi, senza doverla affrontare in un’unica volta. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche di questo iPhone 14 ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Il processore è una A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e non mancano reti cellulari 5G ultrarapide. Ritroviamo poi, su questo iPhone 14, un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Non mancano modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno con oltre 20 ore di riproduzione video.

