Se state pensando di acquistare un nuovo iPhone, può sicuramente fare al caso vostro l’offerta odierna proposta da Amazon per quanto riguarda l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Non parliamo dell’ultimo top di gamma di stampo Apple, ma è senza dubbio un dispositivo che può dire ancora la sua sul mercato, grazie ad un comparto tecnico di tutto rispetto. Tra l’altro si ha modo di risparmiare qualche euro dal suo acquisto e vediamo più nel dettaglio l’offerta proposta dal famoso sito di e-commerce.

Rilanciato iPhone 14 a prezzo più basso su Amazon oggi 22 marzo: cosa sappiamo sulla nuova offerta

Siamo tornati sui livelli della scorsa settimana. Sul prezzo da listino di 879 euro è stato infatti applicato uno sconto del 20%, arrivando in questo modo al costo attuale di 699 euro. Si può quindi risparmiare un bel gruzzoletto dall’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Ricordiamo come ci sia disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e soprattutto come la spedizione sia gratuita.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case. Per hi non può permettersi di spendere tale cifra in un’unica volta, Amazon garantisce il pagamento senza interessi a rate con Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo. Una somma suddivisa nell’arco dei mesi che aiuterà più utenti ad avvicinarsi a questo tipo di acquisto. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dell’iPhone 14, stiamo parlando di un top di gamma avente display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato hardware spicca la presenza del processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Chiaramente si può fare affidamento sulla rete 5G. Ritroviamo poi, su questo iPhone 14, un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Si può anche contare sulla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e sulla modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine spazio ad una batteria che dura tutto il giorno e ti dà fino a 20 ore di riproduzione video.

