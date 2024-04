Su Amazon continua ad essere molto vantaggioso il prezzo dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, un top di gamma che sicuramente può dire ancora la sua sul mercato. Parliamo di un prodotto che si ritrova con un ottimo comparto tecnico e vale sicuramente la pena fare un pensiero sull’offerta del famoso sito di e-commerce. Approfondendo la questione si nota uno sconto del 20% applicato sul prezzo da listino di questo iPhone 14 che risulta essere di 879 euro, arrivando quindi ad un costo attuale di 699 euro.

Interessante il rilancio per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon oggi 9 aprile in Italia

Altra questione da affrontare, dunque, dopo la promozione di fine marzo. C’è un bel risparmio che può essere preso in considerazione da chi ha voglia di un iPhone recente, ma ad un prezzo più vantaggioso. Attualmente ritroviamo disponibilità immediata su Amazon, non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto che rende appetibile quest’offerta di Amazon è sicuramente la possibilità di affidarsi al pagamento a rate con Cofidis.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Questo vi permetterà di dilazionare la spesa nel tempo e quindi più utenti avranno la possibilità di approfittare di tale offerta. Senza dubbio questo è un aspetto che può spingere ad acquistare su Amazon. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato hardware spicca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e si può contare su reti cellulari 5G. Ritroviamo anche un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce, con la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine spazio ad una batteria che dura tutto il giorno e consente fino a 20 ore di riproduzione video.

