Malgrado l’uscita del nuovo modello, l’iPhone 14 rappresenta per il pubblico uno dei dispositivi più amati ed oggi 15 marzo potreste acquistarlo ad un prezzo veramente assurdo su Amazon. Il device, infatti, grazie al super sconto del 20%, sarà vostro al prezzo di soli 699 euro (invece di 879 euro di listino), nel fantastico colore Mezzanotte e con capacità di memoria interna da 128GB. Lo smartphone è venduto e spedito dall’e-commerce, la consegna non prevede costi aggiuntivi, e per gli utenti iscritti a Prime il reso è gratuito. Inoltre, avrete anche la possibilità di acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Vediamo insieme le principali specifiche tecniche del telefono.

L’Apple iPhone 14 presenta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 60Hz, con HDR10, Dolby Vision, 800nits (HBM), 1200nits (peak) e protezione schermo Ceramic shield. Il dispositivo è certificato con grado di protezione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere; lato software, il telefono esegue il sistema operati iOS 16. Sotto la scocca troviamo il processore Apple A15 Bionic (5nm), abbinato a 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione ed Apple GPU (5-core graphics). Ad alimentare lo smartphone c’è una batteria da 3279mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 20W e wireless da 15W.

Quanto al comparto fotografico, l’iPhone 14 offre sul retro un modulo a doppia fotocamera con un sensore principale da 12MP (f/1.5, 26mm, OIS) ed un ultra-grandangolare da 12MP (f/2.4, 13mm, 120°); davanti, una fotocamera selfie da 12MP (f/1.9). Circa le altre caratteristiche e connettività, il device presenta rete 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, UWB, connettore Lightning, USB 2.0. Insomma, una vera occasione da non farsi perdere, soprattutto ad un prezzo così conveniente.

